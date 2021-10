Borgo a Mozzano



Agricoltura naturale e riforestazione: un laboratorio a San Romano

sabato, 9 ottobre 2021, 08:32

di loreno bertolacci

Una due giorni intensa, quella di oggi (sabato 9) e domani (domenica 10 ottobre) a San Romano di Borgo a Mozzano. In una incantevole location tra i boschi secolari, presso un magnifico agriturismo “la Difesa” avrà luogo il primo workshop di agricoltura naturale a cura di Kutluhan Ozdemir allievo diretto di Panos Manikis.



Attualmente Kutluhan gestisce l’azienda in agricoltura naturale di Panos Manikis ad Edessa in Grecia con un sistema che gli permette di raccogliere 6 mesi all’anno un abbondante e variegata produzione e nel resto del tempo diffondere gratuitamente i principi meravigliosi che permettono all’uomo di raccogliere abbondanza con poco sforzo dalla cosiddetta “Madre Terra”. Sono principi che potrebbero ribaltare completamente il rapporto dell’uomo con la terra, con l’economia, con il tempo, con la comunità aprendo prospettive meravigliose di un futuro paradisiaco per l’umanità intera con la fine della logica dello sfruttamento dell’uomo sulla natura e dell’uomo sull’uomo.



In questo particolare periodo questo sogno si potrebbe realizzare, utilizzando nuove tecniche di coltivazione ma soprattutto rispettando quella terra che ci fa vivere. Con questo spirito Kutluhan si adopera con amore e devozione a diffondere al più vasto pubblico delle sementi e dell’argilla con cui si seminerà la futura food forest. Un “non metodo” a chiunque in questo mondo ancora vuole credere in una prospettiva migliore per il futuro della Terra in cui l’uomo finalmente ritroverà il suo rapporto sacro con la natura riuscendo così a sostentarsi senza interferire, alterare e manipolare il suo ambiente, anzi imparando a servire la natura stimolando la sua naturale abbondanza. L’evento della durata di due giorni, sarà così articolato nell’arco di tutta la giornata, dal mattino alle 8:30 fino al taro pomeriggio e si svolgerà all’aperto.



Il primo giorno verranno trattati argomenti come la filosofia e le applicazioni dell’agricoltura naturale, spaziando poi in prove pratiche di come risvegliare il suolo abbandonato. Saranno poi trattate la gestione delle erbe della fattoria, le verdure in agricoltura naturale e la teoria della forma naturale degli alberi da frutta. La prima giornata si concluderà con un altro argomento importante come la produzione di cereali utilizzando l’agricoltura naturale. La domenica, sempre di buon mattino, inizierà con un laboratorio di seedballs, poi si passerà alla progettazione di una fattoria naturale accompagnata dalle osservazioni e commenti dei presenti. Fino ad arrivare alla sera visionando documentazioni fotografiche della “ natural farm di Edessa” in Grecia, foto che daranno realmente l’idea di cosa significhi creare i presupposti per una agricoltura e riforestazione naturale. Tutto all’insegna dell’allegria e soprattutto della serenità e condivisione di idee e momenti magici.



Ci sarà la possibilità di pernottamento al B&B con apericena di sabato. Naturalmente nel rispetto della normativa anticovid. Gli organizzatori ringraziano fin d’ora tutti quelli che interverranno a questa due giorni che si delinea estremamente interessante.