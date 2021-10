Borgo a Mozzano



Bertieri (Orgoglio Comune): "Il piazzale in località Pianello ad Anchiano è in uno stato indecente"

venerdì, 15 ottobre 2021, 09:56

Yamila Bertieri, consigliere comunale a Borgo a Mozzano, questa mattina ha protocollato una richiesta di intervento per i piazzali di acceso agli stabilimenti industriali della località Pianello di Anchiano.

Bertieri, molto attenta al tema della manutenzione perché, come più volte ha sottolineato, per lei è sinonimo di sicurezza a seguito di nuove e molte segnalazioni che le sono sopraggiunte da parte di diversi lavoratori delle aziende interessate, ha deciso di protocollare una richiesta in cui sollecita il primo cittadino ad intervenire.

Nella lettera indirizzata sia al sindaco che al responsabile del settore lavori pubblici si legge infatti:

"Egregio Sig. Sindaco,

da parte di diversi lavoratori delle aziende interessate, situate nella località Pianello di Anchiano, ci viene segnalato lo stato davvero indecente e impraticabile del piazzale di accesso ai tre stabilimenti che si trovano in quella località (SCHOTT, QMECH, DEDA TECNICA) e di accesso alla strada comunale che conduce ad Anchiano. Detto piazzale vede un movimento giornaliero di automezzi veramente rilevante, tenuto conto che nei tre stabilimenti del sito industriale lavorano almeno 200 persone e che molti sono i furgoni e i camion, anche di grandi dimensioni che, giornalmente, effettuano operazioni di carico e scarico negli stabilimenti stessi. Vorrei che Lei stesso, Sig. Sindaco, si volesse rendere conto dello stato di degrado del luogo, volendo assumere immediate iniziative per una asfaltatura del piazzale in questione. Chiedo che di questa sollecitazione si parli nel prossimo Consiglio Comunale."