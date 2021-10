Borgo a Mozzano



Bertieri (Orgoglio Comune): "Ponte delle Catene, lavori fermi e disagi per la cittadinanza"

lunedì, 18 ottobre 2021, 12:50

Yamila Bertieri, consigliere a Borgo a Mozzano con il gruppo "Orgoglio Comune", si pone degli interrogativi riguardo ai lavori di ristrutturazione per il noto Ponte delle Catene che collega la frazione di Chifenti del suo territorio comunale con il comune di Bagni di Lucca.



"È dal 2019 - esordisce Bertieri, che da anni sta seguendo l'evolversi di tale situazione - che chiediamo un intervento concreto ma, sopratutto, duraturo per tale struttura, fiore all'occhiello del nostro territorio sia da un punto di vista storico che culturale".



"È un vero peccato - afferma - vedere un'opera strutturale come questa classificata tra i ponti più belli del mondo abbandonata a se stessa, ma la cosa che a noi ci sta maggiormente a cuore è avere maggiori informazioni sulle tempistiche dei lavori dato che molti sono stati i proclami a mezzo stampa sugli inizi dei probabili interventi (fine 2019, inizio 2020, fine 2020...).

Quando finalmente la possibilità sembrava concretizzarsi ecco che a poco meno di un mese dall'apertura del cantiere tutto è fermo".



"Eppure - incalza - la notizia pubblica del 24 settembre sull'inizio dei lavori con tanto di foto e selfie ci aveva rincuorato. Si è letto di un investimento importante circa 200.000 euro, presentato dall'amministrazione provinciale di Lucca, in sinergia con il il comune di Bagni di Lucca e la fondazione CRL, per un progetto di ristrutturazione in grado di ridare il lustro meritato a suddetto Ponte".



"Chiedo - conclude Bertieri -, insieme ai cittadini che mi hanno espresso malumori e incredulità, il perché ad oggi i lavori sono fermi con disagi per la cittadinanza. Credo anche che non saranno rispettate le date di scadenza dei lavori e vogliamo sapere inoltre, del perché da diversi giorni non vi è nessuno a lavorare. Il lavori, infatti, dovevano proseguire una volta iniziati, per cercare sopratutto di concluderli prima che arrivasse la brutta stagione, ma ad oggi il tutto è completamente fermo".