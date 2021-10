Borgo a Mozzano



Borgo a Mozzano: è aperto il bando per il contributo affitto

martedì, 26 ottobre 2021, 12:39

È aperto il bando per ottenere il contributo per il canone di affitto: i residenti nel comune di Borgo a Mozzano hanno tempo fino al 12 novembre alle 12 per presentare la domanda, scaricabile dal sito http://www.comune.borgoamozzano.lucca.it/notizie.php?id=1586. La modulistica può essere richiesta anche in formato cartaceo presso l'Ufficio Casa, in via Umberto I, 1. In questo caso è necessario fissare un appuntamento, chiamando i numeri 0583/820423, 0583/820433 o lo 0583/820434.

Insieme alla domanda devono essere allegati il contratto di affitto regolarmente registrato, il modello ISEE e il documento di identità in corso di validità. Possono accedere ai fondi coloro che hanno subito una riduzione del reddito del 25% a causa dell'emergenza da Covid-19.

Il plico contente la domanda e gli allegati può essere inoltrato tramite PEC all'indirizzo comune.borgoamozzano@postacert.toscana.it, oppure inviato con lettera raccomandata A/R a Comune di Borgo a Mozzano, Via Umberto I, n. 1 con la dicitura "Contiene domanda per l'assegnazione di contributi a sostegno del canone di locazione conseguente all'emergenza Covid-19". Farà fede la data riportata sul timbro dell'ufficio postale.

È consentita anche la consegna a mano all'Ufficio Protocollo del Comune di Borgo a Mozzano.

Per coloro che hanno partecipato al bando dell'Asl per il contributo affitto e che sono in attesa dell'esito, è consigliabile presentare la domanda anche per il bando comunale: si avverte che potranno beneficiare di uno solo dei due contributi. L'erogazione del contributo ASL comporta l'automatica esclusione dal bando comunale.

Tutte le informazioni al sito http://www.comune.borgoamozzano.lucca.it.