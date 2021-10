Borgo a Mozzano



La Misericordia di Borgo a Mozzano organizza un corso base per soccorritori

venerdì, 29 ottobre 2021, 08:41

Una nuova occasione di formazione da parte della Misericordia di Borgo a Mozzano che organizza un corso per soccorritori livello base. Per la partecipazione, è richiesta l’età minima di 16 anni. Il corso si svolgerà martedì 9 novembre, inizio alle 20:45. Per informazioni ed iscrizioni contattare la sede 0583/80731 o l’indirizzo mail info@misericordiaborgo.org. Per accedere è necessario esibire il green pass.