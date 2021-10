Borgo a Mozzano



Misericordia: un premio in memoria di Giovanni Ansaldo

domenica, 17 ottobre 2021, 12:37

di simone pierotti

Un premio in ricordo di Giovanni Ansaldo, il socio della Misericordia di Borgo a Mozzano prematuramente scomparso il 23 agosto del 2020. A un anno di distanza famiglia e Misericordia hanno deciso di istituire un premio rivolto a coloro che con la loro attività avranno sviluppato studi, ricerche e opere culturali o scientifiche sia in Italia che all’estero.

L’iniziativa è stata presentata ufficialmente sabato mattina presso i locali della Confraternita borghigiana, alla presenza del Governatore Gabriele Brunini, di una rappresentanza del Magistrato, della moglie di Giovanni Ansaldo, Sandra Menchini, insieme agli amici Frediano Paoli e Rosetta Viviani, che faranno parte della Commissione del premio.

Con l’obiettivo di onorarne la memoria, la moglie Sandra Menchini ha voluto contribuire alla valorizzazione del patrimonio culturale del Convento di San Francesco in particolare sostenendo i lavori per lo spostamento della “Biblioteca S. Francesco” nell’ex cappella dedicata a Santa Elisabetta d’Ungheria. I lavori si sono resi necessari a causa delle nuove esigenze organizzative della RSA ospitata nell’ex Convento dovute alla pandemia Covid-19. La nuova sede della biblioteca verrà trasferita al piano terra e sarà composta da una sala di lettura, adatta anche per concerti, che ospiterà i testi dedicati al francescanesimo, la libreria della famiglia Cristofanini, donata alla Misericordia nel 1911, i fondi musicali, un antico pianoforte viennese e importanti quadri tra cui la “Madonna del ricamo” del XVI secolo.

“Da sempre la nostra Misericordia – ha esordito il Governatore Gabriele Brunini – è sensibile ad iniziative culturali. La pandemia ha reso necessario lo spostamento della biblioteca San Francesco in altri locali e, dopo la scomparsa del caro Giovanni Ansaldo, insieme alla moglie Sandra abbiamo pensato di valorizzare, in qualche modo, la sua memoria promuovendo iniziative che lui avrebbe avuto sicuramente a cuore. Per questo è nato questo premio che è punto di partenza di un progetto culturale che ha lo scopo di mettere in vetrina quelle persone del territorio che con la propria cultura e scienza, si sono distinti in Italia e nel mondo. Il premio non è rivolto solo a singole persone, ma potrà valorizzare anche associazioni o enti che si sono impegnati in ambito culturale, inoltre sarà assegnata anche una borsa di studio a studenti”.

Con grande commozione, la moglie Sandra Menchini ha preso la parola: “Giovanni era una persona umile e non avrebbe voluto questa pubblicità, ma sarebbe felice degli scopi che, con questa iniziativa, perseguiremo”. E’ stato poi annunciato che per l’anno corrente il premio Giovanni Ansaldo sarà assegnato al dottor Antonio Marchetti, medico originario di Borgo a Mozzano che lavora all’ospedale di Chieti, distintosi anche come ricercatore. Altro annuncio, la nuova biblioteca San Francesco verrà inaugurata il prossimo 8 dicembre.

Il “Premio Giovanni Ansaldo” avrà cadenza annuale e in concomitanza con esso potrà essere assegnata anche una borsa di studio a studenti che hanno realizzato tesi o opere artistiche dedicate alla storia e alla natura dei territori comunali di Borgo a Mozzano, Pescaglia e Fabbriche di Vergemoli. La partecipazione al premio è gratuita: tutti coloro che vorranno partecipare potranno presentare in ogni momento la propria candidatura alla “Biblioteca San Francesco”. La commissione che si esprimerà ogni anno su quelle pervenute entro la data del 30 aprile, sarà presieduta da Sandra Menchini, moglie di Giovanni, e composta da Rosetta Viviani e Frediano Paoli, amici di Giovanni Ansaldo, da tre componenti nominati dal Magistrato della Misericordia, da un componente indicato dall’Amministrazione Comunale di Borgo a Mozzano, da un componente nominato dalla Pro Loco e uno dalla locale Sezione dell’istituto Storico Lucchese. Il bando completo e gli esiti dei lavori della commissione sono visionabili sul sito internet www.misericordiaborgo.it.