Borgo a Mozzano



"Ottobre rosa": aderisce il comune di Borgo a Mozzano

venerdì, 22 ottobre 2021, 16:22

Anche il comune di Borgo a Mozzano aderisce alle iniziative dell'Ottobre Rosa, il mese dedicato alla prevenzione del tumore al seno.

Tutte le amministratrici e le dipendenti comunali hanno deciso di indossare il fiocco rosa, simbolo della lotta al cancro al seno, per sensibilizzare tutte le donne si recheranno negli uffici sull'importanza della prevenzione e per ricordare quanto sono fondamentali gli screening periodici. Inoltre, attraverso questa iniziativa l'assessore al sociale e alle pari opportunità, Roberta Motroni, e l'amministrazione tutta vuole far conoscere la procedura da seguire in questi casi, che può essere avviata rivolgendosi al proprio medico di famiglia, per renderla così accessibile a più persone possibili.

Per l'occasione, il 23 e il 24 ottobre il Ponte del Diavolo sarà illuminato di rosa.