Borgo a Mozzano



Ritrovato uomo disperso a Partigliano

domenica, 31 ottobre 2021, 09:20

I vigili del fuoco del comando di Lucca stanno intervenendo dal tardo pomeriggio di ieri a Borgo a Mozzano, loc. Partigliano, per la ricerca di un uomo disperso, dov'è stato attivato il Posto di Comando Avanzato per il coordinamento delle operazioni.

Sul posto personale TAS (Topografia Applicata al Soccorso), nucleo cinofili VF, i droni del nucleo SAPR (Sistemi Aeromobili a Pilotaggio Remoto), personale del SAST e associazioni di volontariato.

L'uomo è stato ritrovato in buone condizioni di salute e per questo motivo non è stato necessario l'intervento dei sanitari.