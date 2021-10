Borgo a Mozzano



Torna Halloween Celebration

martedì, 19 ottobre 2021, 11:41

Torna, finalmente, l'appuntamento con la tradizionale Halloween Celebration. Dopo l'assenza del 2020, dovuta alla pandemia da Covid-19, il comune di Borgo a Mozzano ha lavorato tenacemente per riportare in paese l'atmosfera spaventosa e misteriosa di Halloween. Spettacoli d'atmosfera e una fiera a tema attraverseranno tutto il centro storico, per un 31 ottobre di divertimento, nel pieno rispetto di tutte le normative anti-contagio.



«Non sarà l'Halloween Celebration che siamo abituati ad ammirare - commenta il sindaco Patrizio Andreuccetti - ma sarà, comunque, un evento di ripartenza. Abbiamo lavorato moltissimo per presentare delle proposte che siano affascinanti e, allo stesso tempo, sicure per tutti. Il nostro obiettivo, infatti, è far trascorrere al pubblico che parteciperà ore di svago e divertimento in piena sicurezza: la pandemia, al momento, sta avendo numeri positivi, ma non possiamo abbassare la guardia. Non possiamo permetterci di mettere in pericolo la salute di nessuno, né del pubblico, né di chi organizza l'evento: abbiamo preparato un programma che sarà diverso dal solito, ma ugualmente emozionante. Colgo l'occasione per ringraziare tutti, a partire dal Prefetto Francesco Esposito, il Questore, Alessandra Faranda Cordella, le Forze dell'Ordine, i Carabinieri, la Polizia di Stato, i Vigili del Fuoco, per il supporto e la fattiva collaborazione alla realizzazione di un evento di qualità e in sicurezza».



IL PROGRAMMA. Tutto il centro storico di Borgo a Mozzano ospiterà la Fiera di Lombroso, a ingresso libero: uno strano mercato per strani mortali, animato da esseri misteriosi. Saltimbanchi e musici viandanti, banchi che propongono misteri e cose d'altri tempi e altri luoghi, la Fiera di Lombroso si arricchisce anche di tanti punti ristoro e street food.



A partire dalle 19, inoltre, in piazza Garibaldi andrà in scena "Inferno. Da Satana a Dante". Uno spettacolo interattivo, riproposto anche alle 20, alle 21 e alle 22, che celebra i 700 anni della morte di Dante Alighieri. La produzione artistica è curata da Nero creativelab, Loga Studio Art Vision e Anonima Teatranti, con la regia di Stefano Nannizzi. Per partecipare allo spettacolo (costo biglietto 8 euro) è necessario prenotarsi tramite questo link: https://www.ciaotickets.com/biglietti/inferno-da-satana-dante-halloween-celebration.



Per accedere all'evento, allo spettacolo e alla Fiera, è necessario esibire il Green Pass in corso di validità. Per eventuali ulteriori informazioni: http://www.halloweencelebration.it/