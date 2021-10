Valdottavo: iniziata la stagione della frangitura

Altri articoli in Borgo a Mozzano

mercoledì, 20 ottobre 2021, 13:24

Domenica 24 ottobre, alle 16.30, appuntamento alla stazione ferroviaria con il quartetto jazz contemporaneo italiano Note Noire, composto da Ruben Chaviano al violino, Tommaso Papini alla chitarra, Roberto Beneventi alla fisarmonica e Mirco Capecchi al Contrabbasso, che si esibirà nei pezzi dell'ultimo album "Nadir"

martedì, 19 ottobre 2021, 11:41

Torna, finalmente, l'appuntamento con la tradizionale Halloween Celebration. Dopo l'assenza del 2020, dovuta alla pandemia da Covid-19, il comune di Borgo a Mozzano ha lavorato tenacemente per riportare in paese l'atmosfera spaventosa e misteriosa di Halloween

lunedì, 18 ottobre 2021, 20:45

Si è conclusa con pieno successo la due giorni di formazione, sabato 16 e domenica 17 ottobre, organizzata dalla Misericordia di Borgo a Mozzano e dalla protezione civile, con la simulazione di un evento sismico

lunedì, 18 ottobre 2021, 12:50

Yamila Bertieri, consigliere a Borgo a Mozzano con il gruppo "Orgoglio Comune", si pone degli interrogativi riguardo ai lavori di ristrutturazione per il noto Ponte delle Catene che collega la frazione di Chifenti del suo territorio comunale con il comune di Bagni di Lucca

domenica, 17 ottobre 2021, 12:37

A un anno di distanza famiglia e Misericordia hanno deciso di istituire un premio rivolto a coloro che con la loro attività avranno sviluppato studi, ricerche e opere culturali o scientifiche sia in Italia che all’estero

sabato, 16 ottobre 2021, 13:02

Il comune di Borgo a Mozzano attiva un numero per raccogliere le segnalazioni di eventuali danni prodotti dalla presenza di cinghiali sul territorio. Un'opportunità fornita agli agricoltori e non solo per sostenerli e aiutarli nella gestione di quello che, spesso, è un problema anche di carattere economico