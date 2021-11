25 novembre: Borgo a Mozzano dice 'no' alla violenza contro le donne

Altri articoli in Borgo a Mozzano

mercoledì, 24 novembre 2021, 14:57

È stata inaugurata stamani, 24 novembre, la panchina rossa del comune di Borgo a Mozzano, dedicata a tutte le donne vittime di violenza. Donata dai beneficiari del progetto S.A.I. della Cooperativa sociale Odissea, la nuova panchina è stata posizionata in località Ponte Pari

martedì, 23 novembre 2021, 13:38

Il Ponte del Diavolo è stato illuminato di arancione ieri sera, 22 novembre, per aderire alla campagna internazionale delle Nazioni Unite "Orange the world" per contrastare la violenza sulle donne

martedì, 23 novembre 2021, 12:26

È stata aggiudicata la gara per le nuove asfaltature nelle frazioni di Borgo a Mozzano: i lavori ammontano a 90mila euro e consentiranno di superare alcune delle problematiche del territorio

lunedì, 22 novembre 2021, 15:16

Una settimana interamente dedicata alla lotta contro la violenza sulle donne e alla sensibilizzazione: iniziano oggi, lunedì 22 novembre, le tante iniziative organizzate dal comune di Borgo a Mozzano, in collaborazione con la Commissione Pari Opportunità, per celebrare la Giornata internazionale per l'eliminazione della violenza contro le donne

sabato, 20 novembre 2021, 19:39

L’8 dicembre, giorno dell’Immacolata, sarà una giornata di festa per la Misericordia di Borgo a Mozzano e per la comunità, con l’inaugurazione dei rinnovati locali della biblioteca del Convento San Francesco

sabato, 20 novembre 2021, 12:36

Buone notizie per il Celetra: si è infatti concluso l'intervento di pulizia del torrente e del suo affluente nella frazione di Valdottavo, condotto dal Consorzio in Bonifica