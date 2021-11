Borgo a Mozzano



Anche Borgo a Mozzano celebra la giornata nazionale degli alberi

venerdì, 19 novembre 2021, 12:44

Borgo a Mozzano celebra la Giornata nazionale degli alberi con due importanti iniziative che coinvolgono tutta la cittadinanza. Questa mattina, venerdì 19 novembre, sono stati piantati tre nuovi alberi a Borgo a Mozzano in collaborazione con il Consorzio di Bonifica: i primi due presso la scuola primaria e il terzo alla scuola media.



Sempre durante la mattina, sotto le Logge di piazza XX Settembre, è stata inaugurata la mostra "Amico Albero" realizzata con tutti i disegni e gli elaborati degli alunni delle scuole dell'infanzia ed elementari del territorio. I ragazzi, insieme al corpo docente, stanno compiendo un importante percorso di sensibilizzazione per il rispetto e la cura dell'ambiente che li circonda. La mostra resta aperta fino al 28 novembre.



"Questa, per noi, è un'iniziativa davvero significativa – commenta il sindaco Patrizio Andreuccetti - che va ad inserirsi nel quadro più ampio dell'attività dedicata alla tutela dell'ambiente svolta all'interno delle scuole. Come amministrazione, siamo impegnati da sempre nella promozione della cultura del rispetto e salvaguardia del territorio, attraverso manifestazioni in grado di coinvolgere, sempre più spesso, tutta la cittadinanza a partire dai bambini e dai ragazzi».