Borgo a Mozzano



Andreuccetti: "Halloween Celebration, controlli a campione su Green pass"

lunedì, 1 novembre 2021, 15:18

Il commento del sindaco di Borgo a Mozzano, Patrizio Andreuccetti, all'indomani della manifestazione 'Halloween Celebration', quest'anno in versione 'ridotta' ma comunque molto partecipata.

"Sembrava molto difficile fino a qualche settimana fa eppure ce l'abbiamo fatta - esordisce il primo cittadino -. Le nostre strade hanno iniziato a riempirsi nel pomeriggio per Halloween Celebration, grazie ai tanti eventi pensati per i più piccoli. Un'attenzione in più che abbiamo voluto dedicare proprio al pubblico più giovane, che, lo abbiamo visto, ha apprezzato. Contestualmente, abbiamo dato il via alla fiera di Lombroso, con bande e saltimbanchi, e allo spettacolo "Inferno. Da Satana a Dante", dedicato al Sommo Maestro, esaurito in tutte le sue quattro repliche".

"Quella di quest'anno - spiega Andreuccetti - è stata un'edizione-ponte tra passato e futuro e per questo motivo abbiamo deciso di non mettere alcun biglietto. Chi è venuto ha potuto girare liberamente in paese. Una decisione che ha giovato anche alle tante attività: che hanno infatti registrato un bel movimento, come non vedevano da tempo. Quanto a raduni e controlli, prima di dare adito a polemiche insensate, bisogna conoscere le normative. Ad una fiera all'aperto il Green Pass viene controllato a campione, come in effetti è avvenuto anche ieri sera. Erano presenti tante forze dell'ordine, pronte ad intervenire nel caso in cui si fossero verificati assembramenti".

"Anche dove ci sono stati ritrovi - sottolinea -, ciò è comunque avvenuto all'aperto e per periodi limitati. Tra il partito del "non c'è nulla rispetto agli altri anni" e quello del "non andava fatta perché c'è il Covid" abbiamo scelto una terza via: quella di un graduale ritorno alla normalità, con tutta la responsabilità che il momento ci impone. Credo che, in maniera costruttiva, questa edizione ci potrà offrire spunti utili per migliorare gli appuntamenti futuri che, ci auguriamo, possano essere vissuti in totale pienezza".

"Ci tengo a ringraziare, dal profondo - conclude -, ogni persona che ha reso possibile questo evento. La squadra vince sempre".