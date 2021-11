Borgo a Mozzano



Borgo a Mozzano: importanti variazioni di bilancio nell'ultimo consiglio comunale

lunedì, 29 novembre 2021, 13:46

Importanti variazioni di bilancio nell'ultimo consiglio comunale di Borgo a Mozzano: destinati 200 mila euro per il potenziamento della manutenzione ordinaria su tutto il territorio e per lo studio di fattibilità del nuovo ponte che collegherà la frazione di Socciglia.

"Abbiamo voluto destinare nuove risorse – spiega il sindaco Patrizio Andreuccetti – per potenziare la manutenzione ordinaria in diversi settori: in aggiunta ai 90mila euro per le nuove asfaltature, coi nuovi fondi interverremo in maniera incisiva sulla viabilità comunale con interventi di pulizia, in vista della stagione invernale. Grazie alla variazione di bilancio, inoltre, abbiamo stilato un programma di azioni anche su molti edifici comunali, per garantirne il decoro e la sicurezza.

Nell'ultima seduta consiliare, inoltre, abbiamo destinato altri 100mila euro – conclude il sindaco – per conferire l'incarico per lo studio di fattibilità per il nuovo ponte sul fiume Serchio, che collegherà la frazione di Socciglia al centro di Borgo a Mozzano".

I lavori di manutenzione ordinaria inizieranno entro la fine dell'anno.