Casi Covid in rialzo, Andreuccetti si difende: “Non c'entra niente Halloween Celebration”

lunedì, 8 novembre 2021, 17:17

di simone pierotti

Il recente aumento di casi di positività al covid registrati tra la popolazione di Borgo a Mozzano, tra cui 10 casi tra ieri e oggi, ha fatto discutere e dato il via ad una serie di illazioni ed ipotesi. Facile fare il collegamento con la manifestazione di Halloween Celebration, svoltasi il 31 ottobre scorso. Interviene il primo cittadino Patrizio Andreuccetti per un chiarimento sulla questione che, al momento attuale, non esiste.

“Halloween Celebration è stato programmato nel momento in cui le norme lo hanno permesso (settembre) – esordisce Andreuccetti - si è svolto all'aperto, in un periodo con contagi ancora bassi e secondo le modalità di una fiera (con green pass obbligatorio ma senza controlli all'ingresso, bensì a campione, come è avvenuto per tutta la sera). La festa ha portato gioia a bambini e famiglie, svago ai giovani, tanto incasso a tutte le attività commerciali, ma non è stata foriera di alcun contagio di quelli fino a qui manifestatisi. Infatti, tutti i casi covid registrati ad oggi nel nostro comune provengono da filiere precedenti, di natura familiare e/o lavorativa. Lo so e lo dico con certezza, perché conosco nomi e circostanze”.

“Chi ha contratto il virus sa benissimo che l'ASL chiede con chi si è stati in contatto per almeno 15 minuti, al chiuso e senza mascherina. Non vengono fatte verifiche sugli incontri "di passaggio", perché prendere il virus all'aperto è, come si sa, una rarità. La politica del "sparo a caso per prendere due applausi" deve finire. Sul covid, giunti a questo punto, ho da dire ai cittadini poche cose. Stiamo ancora attenti (soprattutto al chiuso), vacciniamoci (chi ancora non lo ha fatto) e quando sarà il momento facciamo il richiamo (o terza dose che sia). Chi è vaccinato protegge di più se stesso ed è 6 volte in meno contagioso nei confronti del prossimo. L'Italia è messa meglio di tanti altri sia per la vaccinazione di massa che per il senso di responsabilità di un grande numero di cittadini. Proseguiamo sulla strada tracciata e, al netto di un ritorno fisiologico di casi, potremo gestire bene la "quarta ondata".