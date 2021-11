Borgo a Mozzano



Comune e Ascit incontrano i cittadini: appuntamenti a Borgo a Mozzano e a Valdottavo

venerdì, 19 novembre 2021, 13:56

Il comune di Borgo a Mozzano e Ascit incontrano i cittadini. Gli appuntamenti sono mercoledì 24 novembre, al Salone delle Feste di Borgo a Mozzano, e giovedì 25 novembre, al teatro comunale di Valdottavo, entrambi alle 21.



Agli incontri, aperti a tutti, saranno presenti il sindaco Patrizio Andreuccetti, il presidente di Ascit, Alessio Ciacci, e il direttore generale dell'azienda, Roger Bizzarri. Le due serate saranno l'occasione per parlare del servizio di raccolta rifiuti sul territorio ad un anno dal passaggio da Sistema Ambiente ad Ascit: i cittadini potranno sollevare dubbi e porre domande, avanzare proposte e segnalare eventuali criticità.



Per partecipare non è richiesta la prenotazione, ma è necessario essere in possesso del Green Pass.