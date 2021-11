Corso BLS-D gratuito e aperto a tutti a Borgo a Mozzano

Altri articoli in Borgo a Mozzano

sabato, 27 novembre 2021, 14:12

Lo sport torna protagonista a Borgo a Mozzano. Giovedì 2 dicembre, alle 17.45, nel Salone delle feste, il giornalista Paolo Bottari presenterà il suo nuovo libro "L'Oro di Lucca": un'opera dedicata alla storia dello sport lucchese, ai suoi campioni di ogni epoca e disciplina, alle grandi imprese e manifestazioni

sabato, 27 novembre 2021, 10:04

Così i consiglieri del gruppo di minoranza di Borgo a Mozzano, "Orgoglio Comune", Lorenzo Bertolacci, Yamila Bertieri, Enza Brunini e Indro Marchi, all'attacco dell'amministrazione

venerdì, 26 novembre 2021, 13:31

Domenica 28 novembre appuntamento con la tradizionale fiera di Santa Cecilia: dalle 10, in Piazza Giovanni Pascoli, in Viale Italia e in Piazza dei Bersaglieri sarà allestito il mercatino artigianale, il mercato contadino con i prodotti del territorio e saranno presenti banchi di merce varia

venerdì, 26 novembre 2021, 10:09

Roberto Meconi, classe 1994 e residente a Borgo a Mozzano, combatte con la SMA di tipo II da quando aveva pochi mesi, malattia che gli impedisce quasi completamente i movimenti, costringendolo a lavorare attraverso un computer a sistema oculare

venerdì, 26 novembre 2021, 08:36

Un nuovo servizio messo in atto dalla Misericordia di Borgo a Mozzano a supporto della popolazione. Grazie alla disponibilità, come volontaria, della dott.ssa Paola Meconi, ha attivato un servizio di orientamento e consulenza per soci e cittadini sulle opportunità di servizi e prestazioni in ambito sociale

giovedì, 25 novembre 2021, 17:16

Una giornata intensa per dire no alla violenza contro le donne, attraverso molte iniziative dal grande impatto sociale. Così il comune di Borgo a Mozzano, in collaborazione con la Commissione Pari Opportunità, ha celebrato oggi la Giornata internazionale per l'eliminazione della violenza contro le donne