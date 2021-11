Borgo a Mozzano



Il Ponte del Diavolo si colora di arancione contro la violenza sulle donne

martedì, 23 novembre 2021, 13:38

Il Ponte del Diavolo è stato illuminato di arancione ieri sera, 22 novembre, per aderire alla campagna internazionale delle Nazioni Unite "Orange the world" per contrastare la violenza sulle donne.

L'iniziativa si inserisce nel ciclo di eventi per celebrare la Giornata internazionale per l'eliminazione della violenza contro le donne, organizzato dal Comune di Borgo a Mozzano in collaborazione con la Commissione Pari Opportunità.

Il Ponte del Diavolo resterà illuminato di arancione fino al 26 novembre.