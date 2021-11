La Misericordia attiva uno sportello sociale a sostegno di soci e cittadini

Altri articoli in Borgo a Mozzano

venerdì, 26 novembre 2021, 10:09

Roberto Meconi, classe 1994 e residente a Borgo a Mozzano, combatte con la SMA di tipo II da quando aveva pochi mesi, malattia che gli impedisce quasi completamente i movimenti, costringendolo a lavorare attraverso un computer a sistema oculare

giovedì, 25 novembre 2021, 17:16

Una giornata intensa per dire no alla violenza contro le donne, attraverso molte iniziative dal grande impatto sociale. Così il comune di Borgo a Mozzano, in collaborazione con la Commissione Pari Opportunità, ha celebrato oggi la Giornata internazionale per l'eliminazione della violenza contro le donne

mercoledì, 24 novembre 2021, 14:57

È stata inaugurata stamani, 24 novembre, la panchina rossa del comune di Borgo a Mozzano, dedicata a tutte le donne vittime di violenza. Donata dai beneficiari del progetto S.A.I. della Cooperativa sociale Odissea, la nuova panchina è stata posizionata in località Ponte Pari

martedì, 23 novembre 2021, 13:38

Il Ponte del Diavolo è stato illuminato di arancione ieri sera, 22 novembre, per aderire alla campagna internazionale delle Nazioni Unite "Orange the world" per contrastare la violenza sulle donne

martedì, 23 novembre 2021, 12:26

È stata aggiudicata la gara per le nuove asfaltature nelle frazioni di Borgo a Mozzano: i lavori ammontano a 90mila euro e consentiranno di superare alcune delle problematiche del territorio

lunedì, 22 novembre 2021, 15:16

Una settimana interamente dedicata alla lotta contro la violenza sulle donne e alla sensibilizzazione: iniziano oggi, lunedì 22 novembre, le tante iniziative organizzate dal comune di Borgo a Mozzano, in collaborazione con la Commissione Pari Opportunità, per celebrare la Giornata internazionale per l'eliminazione della violenza contro le donne