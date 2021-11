Borgo a Mozzano



Manutenzione strade: Bertieri interroga la giunta

venerdì, 19 novembre 2021, 09:26

Yamila Bertieri, consigliere di opposizione a Borgo a Mozzano con il gruppo "Orgoglio Comune", torna nuovamente ad affrontare la tematica della manutenzione.



Bertieri questa mattina ha depositato una nuova interrogazione con oggetto la messa in sicurezza e il rifacimento del manto stradale in località Andreucci, nella frazione di Tempagnano. "Da molto tempo - esordisce il consigliere - i cittadini mi segnalano le cattive condizioni in cui si trova la strada e a seguito di uno dei miei sopralluoghi ho constato che in effetti la strada presenta caratteri di pericolosità: l'asfalto in alcuni punti manca e vi è la presenza di grosse buche inoltre è priva di luce in grado di illuminare a sufficienza".



"Eppure - aggiunge Bertieri - sia il codice stradale che la Corte di Cassazione, hanno precisato più volte che gli enti locali hanno l'obbligo di garantire che la circolazione dei veicoli e dei pedoni avvenga in totale sicurezza e di conseguenza anche i comuni hanno l'obbligo di accertarsi che la manutenzione delle strade non siano trascurate. Considerando poi che in questa località vi abitano persone anziane, ho fatto riferimento alle varie normative vigenti per chiedere la messa in sicurezza di tutto il tratto stradale, il ripristino parziale o totale del manto e l'installazione di punti luce poiché in molte parti sono completamente al buio".



"Torno a ribadire - conclude Bertieri - che la sicurezza e la tutela del territorio devono essere al primo posto".