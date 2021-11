Borgo a Mozzano



Quasi terminati i lavori: la nuova biblioteca del convento inaugura per l'Immacolata

sabato, 20 novembre 2021, 19:39

di simone pierotti

L’8 dicembre, giorno dell’Immacolata, sarà una giornata di festa per la Misericordia di Borgo a Mozzano e per la comunità, con l’inaugurazione dei rinnovati locali della biblioteca del Convento San Francesco. Come noto, infatti, le limitazioni covid avevano costretto la Confraternita a chiudere l’accesso agli stessi locali ai fruitori della biblioteca. Da qui è nata l’esigenza di una nuova sede, che ha trovato la luce all’interno della sala Sant’Elisabetta, ristrutturata grazie all’aiuto generoso di Sandra Menchini, in ricordo del marito Giovanni Ansaldo. Nella nuova sala saranno spostati, oltre ad altri volumi, i testi dedicati al francescanesimo, la libreria della famiglia Cristofanini, donata alla Misericordia nel 1911, i fondi musicali, l’antico pianoforte viennese e importanti quadri, in primis la “Madonna del Ricamo” del XVI secolo, già sistemato nella nuova sala.

Il programma della giornata prevede la celebrazione della santa messa alle 16, seguita dalla cerimonia di inaugurazione nella ex Sala S.Elisabetta e, alle 17:30, da un concerto di musiche mariane nella chiesa di San Francesco. Chiusura con un’apericena per gli intervenuti. Obbligatorio il green pass per partecipare all’evento.