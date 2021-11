Borgo a Mozzano



Tanta gente per un ‘Halloween Celebration’ ridotto

lunedì, 1 novembre 2021, 12:25

Non è stato un Halloween Celebration come eravamo abituati a vedere nel recente passato ma, dopo lo stop dello scorso anno, era importante ripartire con un’edizione sicuramente limitata dalle normative anti-covid ma egualmente significativa. Tanta la gente che, dal pomeriggio alla serata del 31 ottobre, ha raggiunto il centro di Borgo a Mozzano per partecipare alla festa. Non ci sono stati i tradizionali fuochi d’artificio e i grandi spettacoli come la rievocazione della leggenda di Lucida e di Lucifero, ma le varie attrazioni hanno comunque attirato molte persone.

Il pomeriggio, come nel passato, è stato il raccoglitore per gli eventi e gli spettacoli rivolti alle famiglie ed ai bambini, con laboratori di artigianato, letture di racconti a tema horror, la caccia al tesoro, lo spettacolo di “Jack il re delle zucche”, a cura di Smaskerando. Anonima Teatranti e del Drago Nero, l’associazione Il Circo e la Luna. Gli eventi sono proseguiti nella serata, con il clou in piazza Garibaldi, lo spettacolo dedicato a Dante Alighieri “Inferno. Da Satana a Dante”.



S. P.