Borgo a Mozzano



Terminata la pulizia del torrente Celetra a Valdottavo

sabato, 20 novembre 2021, 12:36

Buone notizie per il Celetra: si è infatti concluso l'intervento di pulizia del torrente e del suo affluente nella frazione di Valdottavo, condotto dal Consorzio in Bonifica. In vista della stagione invernale, il Consorzio, sulla base di un cronoprogramma condiviso con l'amministrazione comunale, ha completato lo sfalcio della vegetazione sulle sponde del corso d'acqua, ne ha ripulito l'alveo e ha predisposto tutte le opere di prevenzione necessarie per impedire qualsiasi minaccia al centro abitato.

Il piano predisposto insieme al Comune di Borgo a Mozzano prevede anche azioni coordinate e puntuali su tutto il reticolo idrico del territorio.