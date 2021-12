A Borgo a Mozzano arriva il Natale

Altri articoli in Borgo a Mozzano

giovedì, 2 dicembre 2021, 12:11

E' stato approvato il progetto definitivo per dll'Itis 'E. Ferrari' di Borgo a Mozzano, che porterà alla realizzazione di 4 nuove aule, grazie alla sopraelevazione del fabbricato dei laboratori didattici

mercoledì, 1 dicembre 2021, 13:06

Quarantamila euro per sostenere le famiglie in difficoltà a causa dell'emergenza da Covid19: si rinnova l'impegno del comune di Borgo a Mozzano per aiutare i cittadini grazie ai nuovi bandi per richiedere i buoni spesa e per il contributo affitto e utenze domestiche

lunedì, 29 novembre 2021, 13:46

Importanti variazioni di bilancio nell'ultimo consiglio comunale di Borgo a Mozzano: destinati 200 mila euro per il potenziamento della manutenzione ordinaria su tutto il territorio e per lo studio di fattibilità del nuovo ponte che collegherà la frazione di Socciglia

domenica, 28 novembre 2021, 10:38

Chiunque può provare a salvare la vita ad una persona in arresto cardiaco, basta "investire" tre ore della propria vita partecipando a un corso di rianimazione ed uso del DAE

sabato, 27 novembre 2021, 14:12

Lo sport torna protagonista a Borgo a Mozzano. Giovedì 2 dicembre, alle 17.45, nel Salone delle feste, il giornalista Paolo Bottari presenterà il suo nuovo libro "L'Oro di Lucca": un'opera dedicata alla storia dello sport lucchese, ai suoi campioni di ogni epoca e disciplina, alle grandi imprese e manifestazioni

sabato, 27 novembre 2021, 10:04

Così i consiglieri del gruppo di minoranza di Borgo a Mozzano, "Orgoglio Comune", Lorenzo Bertolacci, Yamila Bertieri, Enza Brunini e Indro Marchi, all'attacco dell'amministrazione