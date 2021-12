Borgo a Mozzano



A Cune passeggiata gastronomica dedicata alla castagna

sabato, 11 dicembre 2021, 14:22

Dopo l’anno di pausa causa covid, domenica 19 dicembre torna “Aspettando il Castagno Istregoso”, la manifestazione paesana dedicata al castagno ideata e organizzata dal Comitato Paesano di Cune in collaborazione con i volontari delle varie associazioni paesane e il patrocinio del comune di Borgo a Mozzano.

Appuntamento alle 10 e fino alle 18, quando i caratteristici angoli e scorsi della piccola frazione si animeranno, in una suggestiva versione natalizia, con varie postazioni tra le quali sarà organizzato un percorso, con una passeggiata gastronomica itinerante. Sarà possibile degustare tante prelibatezze, in particolare prodotti tipici derivati dalla castagna ma non solo: maccheroni alla farina di castagne, zuppa alla frantoiana, panini con porchetta e salsiccia, necci, focaccette, bomboloni e mondine.

Saranno organizzate anche dimostrazioni di battitura delle castagne, visite guidate e una mostra di mezzi agricoli di oggi e di ieri.

Per partecipare è obbligatorio essere in possesso di green pass, nel rispetto delle vigenti normative. Cune vi aspetta!