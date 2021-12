Arriva il Natale nelle frazioni di Borgo a Mozzano

Altri articoli in Borgo a Mozzano

venerdì, 17 dicembre 2021, 13:32

Si scrive Natale, si legge solidarietà, unione, sostegno. Anche quest'anno il comune di Borgo a Mozzano, e in particolare l'ufficio sociale, si fa portavoce, capofila e organizzatore di tante iniziative rivolte ai cittadini e alle famiglie in difficoltà, con l'obiettivo di non far sentire solo nessuno

lunedì, 13 dicembre 2021, 18:30

La terribile notizia risale alla giornata di ieri ma è divenuta di dominio pubblico oggi con l’annullamento, legittimo, degli eventi natalizi programmati per domenica prossima a Valdottavo

sabato, 11 dicembre 2021, 14:22

Dopo l’anno di pausa causa covid, domenica 19 dicembre torna “Aspettando il Castagno Istregoso”, la manifestazione paesana dedicata al castagno ideata e organizzata dal Comitato Paesano di Cune in collaborazione con i volontari delle varie associazioni paesane e il patrocinio del comune di Borgo a Mozzano

venerdì, 10 dicembre 2021, 14:16

Anche Borgo a Mozzano ha la sua panchina gialla. Oggi, 10 dicembre, Giornata Internazionale dei Diritti Umani, infatti, è stata presentata la panchina che verrà posizionata nel giardino della scuola media "Papa Giovanni XXIII"

venerdì, 10 dicembre 2021, 13:33

Domenica 12 dicembre Babbo Natale arriva a Diecimo per un intero pomeriggio dedicato a grandi e piccini. Si comincia alle 14.30, in Piazza della Torre, con lo spettacolo "Canti e Conti": Helga Battaglini e Pietrolino Grandi racconteranno fiabe arricchendole coi più famosi brani natalizi

giovedì, 9 dicembre 2021, 14:45

Ammontano a circa 490 mila euro i lavori di messa in sicurezza degli abitati di Chifenti e Cune, aggiudicati in questi giorni, che prenderanno il via nei primi mesi del 2022. Si tratta di due cospicui interventi che andranno a risolvere situazioni che da molto tempo minacciano la sicurezza delle...