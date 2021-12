Babbo Natale arriva a Diecimo

Altri articoli in Borgo a Mozzano

venerdì, 10 dicembre 2021, 14:16

Anche Borgo a Mozzano ha la sua panchina gialla. Oggi, 10 dicembre, Giornata Internazionale dei Diritti Umani, infatti, è stata presentata la panchina che verrà posizionata nel giardino della scuola media "Papa Giovanni XXIII"

giovedì, 9 dicembre 2021, 14:45

Ammontano a circa 490 mila euro i lavori di messa in sicurezza degli abitati di Chifenti e Cune, aggiudicati in questi giorni, che prenderanno il via nei primi mesi del 2022. Si tratta di due cospicui interventi che andranno a risolvere situazioni che da molto tempo minacciano la sicurezza delle...

giovedì, 9 dicembre 2021, 12:00

Una giornata dell’Immacolata che per la Misericordia di Borgo a Mozzano si è rivestita di nuovi e profondi significati, con l’inaugurazione dei nuovi locali della biblioteca del Convento di San Francesco, all’interno della ristrutturata sala di Santa Elisabetta

giovedì, 9 dicembre 2021, 09:03

Si terrà questa domenica, 12 dicembre alle ore 17, presso la Chiesa di San Jacopo a Borgo a Mozzano il concerto dedicato all’Immacolata che nasce da un’idea del compositore Girolamo Deraco

martedì, 7 dicembre 2021, 16:52

Domenica 2 gennaio, nel centro storico di Borgo a Mozzano, dalle 9 alle 17 si terrà il mercatino del riuso, collezionismo e vintage "... di mano in mano" per ridare nuova vita alle cose

sabato, 4 dicembre 2021, 19:38

Brutto scontro questa sera a Diecimo intorno alle 18.20. Tre i mezzi coinvolti, due i feriti: uno estratto dall'auto dai vigili del fuoco di Lucca per poi essere affidato ai sanitari del 118. Sul posto anche i carabinieri