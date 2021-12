Inaugurato un defibrillatore in ricordo di Massimo Pennacchi

Altri articoli in Borgo a Mozzano

mercoledì, 22 dicembre 2021, 18:22

Nel centro storico di Borgo a Mozzano, in via Umberto Primo, a poca distanza dal celeberrimo “ponte del diavolo”, domenica 2 gennaio 2022, è in programma l'edizione speciale di ..."Di mano in mano!"

domenica, 19 dicembre 2021, 18:57

Un bel sole ha baciato “Aspettando il castagno istregoso”, la manifestazione svoltasi quest’oggi a Cune, frazione montana poco distante dal capoluogo. Foto

venerdì, 17 dicembre 2021, 14:31

A Cune e Cerreto, a Borgo a Mozzano, una giornata dedicata al Natale. Domenica 19 dicembre dalle 11, nella frazione montana di Cune, si svolgerà la manifestazione "Aspettando il castagno istregoso" organizzata del comitato paesano

venerdì, 17 dicembre 2021, 13:32

Si scrive Natale, si legge solidarietà, unione, sostegno. Anche quest'anno il comune di Borgo a Mozzano, e in particolare l'ufficio sociale, si fa portavoce, capofila e organizzatore di tante iniziative rivolte ai cittadini e alle famiglie in difficoltà, con l'obiettivo di non far sentire solo nessuno

lunedì, 13 dicembre 2021, 18:30

La terribile notizia risale alla giornata di ieri ma è divenuta di dominio pubblico oggi con l’annullamento, legittimo, degli eventi natalizi programmati per domenica prossima a Valdottavo

sabato, 11 dicembre 2021, 14:22

Dopo l’anno di pausa causa covid, domenica 19 dicembre torna “Aspettando il Castagno Istregoso”, la manifestazione paesana dedicata al castagno ideata e organizzata dal Comitato Paesano di Cune in collaborazione con i volontari delle varie associazioni paesane e il patrocinio del comune di Borgo a Mozzano