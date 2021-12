Borgo a Mozzano



Mercatino del riuso a Borgo a Mozzano

martedì, 7 dicembre 2021, 16:52

Domenica 2 gennaio, nel centro storico di Borgo a Mozzano, dalle 9 alle 17 si terrà il mercatino del riuso, collezionismo e vintage "... di mano in mano" per ridare nuova vita alle cose.



"Dopo i festeggiamenti per l'inizio del nuovo anno - affermano gli organizzatori -, eccoci di nuovo, alle porte della Garfagnana, per diffondere la cultura del riciclo, del risparmio energetico e del rispetto ambientale. Con lo slogan "nulla è da buttare, tutto si può riutilizzare: portalo al mercatino" daremo vita a questa nuova esperienza che, ci auguriamo, possa confermarsi nel tempo, collocando le bancarelle in via Umberto I tra i negozi i bar e le pasticcerie dando vita ad un insieme simpatico ed attraente".



Il mercatino rimarrà aperto al pubblico, ad ingresso libero, ed avrà a disposizione ampi spazi per il parcheggio, anch'esso gratuito, delle auto. Info 0572 1913547.



La manifestazione è prodotta dall'Associazione Culturale Pinocchio 3000 in collaborazione con l'amministrazione comunale di Borgo a Mozzano.