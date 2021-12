Borgo a Mozzano : valdottavo



Muore bimbo di un mese e mezzo: è lutto cittadino

lunedì, 13 dicembre 2021, 18:30

di simone pierotti

La morte di un bambino appena nato rappresenta una notizia che nessuno vorrebbe né probabilmente dovrebbe scrivere ma lo facciamo solamente per dovere di cronaca. La terribile notizia risale alla giornata di ieri ma è divenuta di dominio pubblico oggi con l’annullamento, legittimo, degli eventi natalizi programmati per domenica prossima a Valdottavo. “L’amministrazione comunale e Comitato Valdottavo – ha scritto il sindaco Patrizio Andreuccetti - sono concordi nell'annullare l'evento di Natale, dedicato ai bambini, previsto per domenica 19 dicembre. Ci sembra un piccolo gesto di rispetto per il piccolo Martino e per la sua famiglia. Il giorno del funerale chiederemo a tutte le attività commerciali di osservare il lutto e contestualmente spegneremo l'illuminazione natalizia. Sappiamo che i gesti e le parole poco contano, ma quel poco che possiamo, come comunità, è giusto farlo. Ora è il momento del silenzio”.

Il bimbo, di nemmeno due mesi, viveva nella frazione borghigiana insieme ai genitori e godeva di perfetta salute. Solamente il giorno precedente Martino aveva ricevuto il sacramento del battesimo nella chiesa parrocchiale del paese. Niente lasciava presagire a quanto sarebbe accaduto ieri, domenica, quando il bimbo si è sentito male. L’allerta al 118 è scattata immediata e si sono attivati i soccorsi. Martino è stato trasportato d’urgenza con l’elisoccorso all’ospedale Opa di Massa ma, purtroppo, non c’è stato niente da fare.