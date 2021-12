Borgo a Mozzano : diecimo



Scontro tra auto, due feriti in ospedale

sabato, 4 dicembre 2021, 19:38

Brutto scontro che ha visto coinvolti tre mezzi questa sera sulla via Lodovica nella frazione di Diecimo, comune di Borgo a Mozzano, intorno alle 18.20.



L'incidente è avvenuto proprio davanti al distributore Tamoil. Due i feriti: uno trasferito in codice giallo, per aver riportato qualche contusione, e uno in rosso (ma comunque cosciente) all'ospedale San Luca di Lucca. Il 118 ha inviato un'ambulanza con medico di Borgo a Mozzano e la Croce Verde di Ponte a Moriano.



Sul posto anche i vigili del fuoco del comando di Lucca, che hanno estratto una delle persone ferite dalla macchina, e i carabinieri per i rilievi.