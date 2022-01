A Borgo a Mozzano 11 posti per il servizio civile

Altri articoli in Borgo a Mozzano

martedì, 4 gennaio 2022, 20:54

Il sindaco di Borgo a Mozzano, Patrizio Andreuccetti, fa il punto della situazione nel suo comune dopo l'impennata dei contagi che si è registrata in Valle del Serchio nelle ultime settimane

domenica, 2 gennaio 2021, 18:54

Si avvicina la scadenza per la presentazione delle domande per effettuare il Servizio Civile ed un invito ai giovani arriva dalla Confraternita della Misericordia di Borgo a Mozzano che ha disponibili molti posti, su vari progetti, così che i giovani potranno scegliere le attività più adatte alle loro performance e...

sabato, 1 gennaio 2021, 11:07

Oltre 7 milioni di opere pubbliche, di cui 4 già finanziati, inseriti nel piano triennale 2022-2024: queste le cifre approvate nell'ultimo consiglio comunale di Borgo a Mozzano del 2021. Progetti importanti che determineranno un decisivo cambio di passo per la qualità della vita dei cittadini borghigiani

lunedì, 27 dicembre 2021, 10:47

Questa mattina Yamila Bertieri, consigliere comunale a Borgo a Mozzano, ha depositato una nuova interrogazione sulla possibilità di realizzare "case dell'acqua" sul suo territorio comunale

giovedì, 23 dicembre 2021, 16:08

Il 22 dicembre è stato inaugurato un defibrillatore DAE in ricordo di Massimo Pennacchi, acquistato con il contributo degli amici e dei colleghi di lavoro di Massimo, dipendente comunale deceduto improvvisamente e prematuramente il 9 luglio

mercoledì, 22 dicembre 2021, 18:22

Nel centro storico di Borgo a Mozzano, in via Umberto Primo, a poca distanza dal celeberrimo “ponte del diavolo”, domenica 2 gennaio 2022, è in programma l'edizione speciale di ..."Di mano in mano!"