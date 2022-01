Borgo a Mozzano



A Borgo a Mozzano arrivano due isole di ricarica per i mezzi elettrici

venerdì, 7 gennaio 2022, 14:19

Borgo a Mozzano sempre più green: entro la fine di gennaio saranno installate due isole di ricarica per i veicoli elettrici, ciascuna dotata di due attacchi e di relativi posti auto.



Un'iniziativa preziosa e innovativa, nata dalla collaborazione tra amministrazione comunale, Enel X (la business line del Gruppo Enel dedicata ai servizi innovativi) ed Enel Green Power, presente sul territorio con gli impianti idroelettrici, con l'obiettivo di favorire la salvaguardia dell'ambiente e il turismo ecosostenibile.



Le nuove infrastrutture di ultima generazione saranno di tipo Juice, da 44 kW (due prese da 22 kW per ogni colonnina) e consentiranno ai veicoli elettrici di effettuare una ricarica in modo semplice e rapido.



Le due isole di ricarica saranno installate in via Roma a Borgo a Mozzano, la via di accesso principale al centro del paese, e in piazza Tricolore, a Valdottavo.



"Credo fortemente che la tutela dell'ambiente si realizzi anche attraverso una mobilità più sostenibile – commenta il sindaco Patrizio Andreuccetti –. Siamo molto orgogliosi, come amministrazione, di offrire questo tipo di servizio sul nostro territorio e di partecipare, in questo modo, alla rivoluzione tecnologica del nostro tempo. Grazie alle nuove isole di ricarica, inoltre, saremo in grado di intercettare anche un turismo più ecologico ed ecosostenibile e di far scoprire le nostre bellezze, naturalistiche e non, proprio a chi ha scelto uno stile di vita che rispetta la natura. L'installazione sarà completata entro la fine del mese e le isole saranno subito utilizzabili. Ringrazio per l'impegno che hanno dimostrato nel portare a termine questo importante progetto la consigliere Simona Girelli e l'assessore Donatella Zanotti".