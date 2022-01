Borgo a Mozzano



A Borgo a Mozzano torna il mercatino del riuso

martedì, 25 gennaio 2022, 19:12

Nel centro storico di Borgo a Mozzano, in piazza XX settembre e via Umberto Primo, a poca distanza dal celeberrimo “ponte del diavolo”, domenica 6 febbraio, è in programma la seconda edizione di "...Di mano in mano!", il mercatino del riuso, del collezionismo e del vintage che si pone lo scopo di diffondere la cultura del riciclo, del risparmio energetico e del rispetto ambientale.

Dopo il notevole successo della prima edizione, tenutasi la prima domenica del nuovo anno, l'amministrazione comunale e l'associazione culturale Pinocchio 3000 ripropongono

un modo particolare e del tutto diverso di trascorrere la domenica, dedicando tutti più attenzione all'ambiente che ci circonda, consapevoli che poche sono le cose effettivamente da buttare, mentre tante sono quelle che si possono riutilizzarle, restituendo loro una nuova vita.



L'iniziativa è stata decisa anche con lo scopo di vivacizzare il paese, pur affrontando problematiche ambientali, richiamando visitatori anche da altre luoghi, che avranno così la possibilità di apprezzare l'ospitalità loro riservata ed ammirare le bellezze naturalistiche e architettoniche tipiche della zona.



Il mercatino del riuso è finalizzato all'allungamento della vita dei beni e quindi ne ritarda la prematura dismissione. Per troppo tempo, invece, è prevalso un atteggiamento “usa e getta”, dove il bene di consumo, dopo essere stato utilizzato, diventa inutile in poco tempo e viene gettato via come rifiuto. Occorre invece fare molta differenza e non confondere i rifiuti con oggetti che rifiuti non lo sono affatto e possono essere ancora utili a qualcuno.



Sulle bancarelle del mercatino di Borgo a Mozzano sarà quindi possibile trovare cose strane, appartenute anche ad altre generazioni e per questo, cariche di ricordi e di nostalgia.



Oggetti artigianali che hanno caratterizzato la vita di tante persone e che oggi sono stati sostituiti con prodotti tecnologicamente evoluti ma non in grado di appassionare gli utenti come hanno fatto i loro predecessori.



Sarà possibile trovare del collezionismo in tutte le sue forme e tanti articoli usati pronti a ritornare ad essere nuovamente protagonisti della nostra vita.



D'altra parte basta guardare la tv per rendersi conto di quanto sia diffusa la passione del riciclo e del riuso: sempre più spazi pubblicitari vengono dedicati alle app che tramite internet trattano questi argomenti in un grande mercatino virtuale.



Tutti possono partecipare al mercatino di Borgo a Mozzano, tutti coloro che hanno materiale inutilizzato in soffitta o in cantina, oppure chi ha gli armadi pieni di abiti e scarpe che non indossa da anni. Perfino coloro che vogliono vendere i giocattoli appartenuti ai figli diventati ormai adulti.



Le bancarelle del mercatino resteranno aperte dalle ore 9 alle ore 17, naturalmente ad ingresso libero per i visitatori e appassionati sempre alla ricerca del pezzo unico mancante per completare la propria collezione oppure per i curiosi alla ricerca di una idea per un regalo fuori dal comune.



Tutto intorno alle bancarelle ci saranno i negozi aperti con le loro vantaggiose proposte, i bar e ristoranti dove sarà piacevole soffermarsi per gustare un buon caffè o assaggiare un piatto tipico della gastronomia locale.



Saranno presenti anche delle associazioni del volontariato per promuovere le loro attività e tra queste, l'associazione dei castanicoltori lucchesi che presenteranno le farine del nuovo raccolto.



La presenza al mercatino “... Di mano in mano!” può essere arricchita anche con la visita gratuita all'interessantissimo museo dedicato alla storia ed ai cimeli della Linea Gotica e con l'immancabile fotografia sul “ponte del diavolo”.



Info 0572 1913547