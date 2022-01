Borgo a Mozzano



Covid, Andreuccetti fa il punto: "Due ricoveri in corso, tra cui una persona giovane"

martedì, 4 gennaio 2022, 20:54

Il sindaco di Borgo a Mozzano, Patrizio Andreuccetti, fa il punto della situazione nel suo comune dopo l'impennata dei contagi che si è registrata in Valle del Serchio nelle ultime settimane.



"Anche oggi i casi nel comune sono stati molti (39) - spiega il sindaco -. Una buona parte non ha sintomi particolari, ma dobbiamo registrare due ricoveri in corso, di cui uno di una persona giovane".

"Abbiamo visto - afferm ail primo cittadino - come la Omicron sia molto più contagiosa della precedenti varianti ma, mediamente, molto meno forte. Va però detto che terapie intensive e morti, sia pur in numeri più bassi rispetto allo scorso anno, sono in costante aumento. Quindi, vaccinazione, comportamenti di buonsenso, rispetto delle normative, rimangono le vie principali da seguire".

"Un po' di problemi ci sono su tamponi e gestione dei rifiuti - dichiara Andreuccetti -. Sul primo versante, auspico fortemente che ASL riesca a snellire il meccanismo. Sul secondo, come amministratori siamo a disposizione per interfacciarci con cittadini e Ascit, così da agevolare le procedure".

"Auguro a tutti i contagiati di stare bene e di guarire il prima possibile. - conclude il primo cittadino - Questo deve essere davvero l'anno del superamento della pandemia o di una convivenza gestibile con essa".