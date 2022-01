Borgo a Mozzano



Bertieri: "Piazzale di accesso agli stabilimenti industriali sempre più nel degrado"

sabato, 29 gennaio 2022, 08:59

"Era il 15 ottobre del 2021 quando, come consigliere comunale ho protocollato una richiesta di intervento per i piazzali di acceso agli stabilimenti industriali della località Pianello di Anchiano".



Cosi esordisce Bertieri Yamila consigliere comunale in opposizione con il gruppo Orgoglio Comune. Il tema della manutenzione è per il consigliere molto importante poiché ritiene sia sinonimo di sicurezza e infatti, a seguito di nuove segnalazioni che le erano sopraggiunte, e tutt'ora le sopraggiungono, da parte di diversi lavoratori delle aziende interessate, aveva deciso di protocollare una richiesta in cui sollecitatava il primo cittadino ad intervenire.



"Vero che il periodo di crisi che sta caratterizzando il nostro paese, peggiorato dalla pandemia, non è tra i più favorevoli - aggiunge Bertieri - ma mi chiedo come sia possibile, come ho sottolineato anche nel penultimo consiglio comunale,che non possa essere trovata una soluzione? Il piazzale in questione vede un movimento giornaliero di automezzi veramente rilevante e inoltre, nei tre stabilimenti del sito industriale lavorano almeno 200 persone e molti sono i furgoni e i camion, anche di grandi dimensioni che, giornalmente, effettuano operazioni di carico e scarico negli stabilimenti stessi. Mi è stato risposto che non appena sarà possibile un intervento verrà effettuato... ma vorrei sapere quando? Perché, ad oggi, è sempre più in pessimo stato".



"Credo - conclude il consigliere - che il commercio, le industrie e le varie attività commerciali, che portano ricchezza al territorio, vanno sostenute sotto ogni sfaccettatura".