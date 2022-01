Borgo a Mozzano



Bertieri: "Strada comunale chiusa, grave disagio per gli abitanti di Oneta"

mercoledì, 19 gennaio 2022, 09:12

Yamila Bertieri, consigliere comunale in opposizione a Borgo a Mozzano, molto attenta e presente sul territorio, ancora una volta torna a segnalare un disagio per i cittadini che, conttatandola, le hanno espresso diversi malumori per la la situazione creatasi a causa della chiusura della strada comunale da Oneta a Borgo a Mozzano, via Tombeto.



Nella lettera che il consigliere ha scritto al primo cittadino, si legge: "Egregio Sig. Sindaco, voglio segnalare il grave disagio degli abitanti della frazione di Oneta a causa della chiusura, che dura ormai da molti giorni, della strada comunale che sale a Oneta da Borgo a Mozzano via Tombeto. La strada è chiusa al transito nei pressi del cimitero del paese, dopo la verifica dei tecnici dell'Ufficio comunale che hanno riscontrato problemi alla stabilità del selciato stradale. Gli abitanti di Oneta sono così costretti ad utilizzare la strada "panoramica", percorrendo per arrivare a Borgo a Mozzano circa sei chilometri, rispetto ai due chilometri della strada interdetta al traffico. In tempi difficili come questi anche un aumento delle spese di benzina incide assai negativamente sull'economia delle famiglie. Gli abitanti di Oneta devono essere correttamente informati sia sulle cause della chiusura sia sui tempi della esecuzione dei lavori di ripristino e riapertura della strada al transito veicolare. Si sente dire che il problema potrebbe essere determinato dalla fognatura del paese e quindi la competenza potrebbe essere di Gaia. Per tutto quanto esposto chiedo una urgente informativa al paese e alla sottoscritta".



"La frazione di Oneta - conclude Bertieri - è anche in attesa di un parco giochi da molto tempo e già oggetto di una nostra interrogazione presentata due anni fa. Chiedo, quindi, informazioni anche sull'evolversi di tale situazione".