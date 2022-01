Borgo a Mozzano



Biblioteca comunale, Andreuccetti chiarisce: "Lavoratrici già operative"

mercoledì, 26 gennaio 2022, 12:40

Il primo cittadino del comune di Borgo a Mozzano, Patrizio Andreuccetti, chiarisce la situazione delle due lavoratrici della biblioteca comunale.



«Immagino che la nota della CGIL - afferma Andreuccetti - sia uscita in ritardo rispetto a quando era stata inviata alla stampa, in quanto le lavoratrici hanno firmato il contratto lunedì 24 gennaio e sono pienamente operative, altrimenti vorrebbe dire che il sindacato non era a conoscenza dei nuovi sviluppi. Certamente, ne sono sicuro, si è trattato di un disallineamento sui tempi della comunicazione. Ad ogni modo, ciò che conta, è che il servizio della biblioteca sia pienamente funzionante e che le lavoratrici siano al proprio posto, nel pieno della dignità e dei diritti, in conformità agli impegni previsti a carico dell'aggiudicatario del servizio nel capitolato di gara. Nelle ultime settimane, anche durante il periodo natalizio, sia il sottoscritto che gli uffici comunali competenti si erano attivati alacremente per risolvere al meglio la situazione, sia in comunicazione con la cooperativa sia nel confronto franco con il sindacato, cosa che è effettivamente avvenuta. Siamo certi che la cooperativa vincitrice dell'appalto svolgerà al meglio il servizio, rispettandone tutte le prerogative, e siamo soddisfatti che anche per le lavoratrici tutto si sia risolto nella maniera adeguata. Ora si guarda avanti, nell'ottica di fornire un servizio idoneo ai cittadini, i quali considerano la nostra biblioteca un servizio d'eccellenza di cui poter usufruire».