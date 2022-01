Cgil denuncia: “Sette lavoratori licenziati dalla Misericordia di Corsagna”

Altri articoli in Borgo a Mozzano

sabato, 29 gennaio 2022, 08:59

Il tema della manutenzione è per il consigliere molto importante poiché ritiene sia sinonimo di sicurezza e infatti, a seguito di nuove segnalazioni che le erano sopraggiunte, e tutt'ora le sopraggiungono, da parte di diversi lavoratori delle aziende interessate, aveva deciso di protocollare una richiesta in cui sollecitatava il primo...

giovedì, 27 gennaio 2022, 17:13

Un Giorno della Memoria nel ricordo di quei fatti tragici e di una storia locale, quella di Dante e Davide, due giovani del territorio, che sono sopravvissuti ai campi di concentramento nazisti

giovedì, 27 gennaio 2022, 14:18

Dopo il successo di adesioni e di pubblico per la data di gennaio, torna il Mercatino del riuso "...di mano in mano" con due appuntamenti per i mesi di febbraio e marzo

giovedì, 27 gennaio 2022, 11:57

L’aumento indiscriminato, a livello mondiale, dei prezzi di materie prime fondamentali sta condizionando il costo della vita e colpendo, in questi mesi, famiglie e imprese in un periodo già difficile. Un’emergenza della quale le istituzioni e la politica si stanno occupando ma, a quanto pare, non basta

giovedì, 27 gennaio 2022, 08:35

Così i consiglieri di "Orgoglio Comune" Lorenzo Bertolacci, Yamila Bertieri, Enza Brunini e Indro Marchi, che tornano nuovamente a trattare il tema delle scuole a Borgo a Mozzano

mercoledì, 26 gennaio 2022, 12:40

Il primo cittadino del comune di Borgo a Mozzano, Patrizio Andreuccetti, chiarisce la situazione delle due lavoratrici della biblioteca comunale