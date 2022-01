Borgo a Mozzano



Due nuovi appuntamenti con il mercatino del riuso

giovedì, 27 gennaio 2022, 14:18

Dopo il successo di adesioni e di pubblico per la data di gennaio, torna il Mercatino del riuso "...di mano in mano" con due appuntamenti per i mesi di febbraio e marzo.

Domenica 6 febbraio e domenica 6 marzo, dalle 9 alle 17, piazza XX Settembre e via Umberto I a Borgo a Mozzano saranno animate di nuovo dalle bancarelle con prodotti creati con materiale riciclato, stand con oggetti di collezionismo e oggetti vintage. Un'altra occasione importante per diffondere la cultura del risparmio energetico, del rispetto dell'ambiente e del riciclo.

L'evento è organizzato dall'associazione culturale Pinocchio 3000 e beneficia del patrocinio del Comune di Borgo a Mozzano: per partecipare col proprio stand è possibile chiamare i numeri 0572.1913547, 3285924115 e 3914121018, oppure mandare una mail a infopinocchio3000@gmail.com.