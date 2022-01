Giorni di festa al Convento: 39 anni di vita e giornata della memoria

Altri articoli in Borgo a Mozzano

martedì, 25 gennaio 2022, 19:12

Nel centro storico di Borgo a Mozzano, in piazza XX settembre e via Umberto Primo, a poca distanza dal celeberrimo “ponte del diavolo”, domenica 6 febbraio, è in programma la seconda edizione di "...Di mano in mano!"

martedì, 25 gennaio 2022, 16:28

Ancora aperte le candidature per il servizio civile universale, promosso dal Centro Nazionale del Volontariato: c'è tempo fino alle 14 del 26 gennaio per inviare le domande

martedì, 25 gennaio 2022, 16:25

Esercitare la Memoria per non ripetere gli errori del passato. Questo il senso delle celebrazioni che l'amministrazione comunale di Borgo a Mozzano ha organizzato in occasione del 27 gennaio

martedì, 25 gennaio 2022, 12:01

La cooperativa “Le Macchine Celibi di Bologna”, dopo un ricorso al TAR, si è aggiudicata la gestione dei servizi della biblioteca comunale di Borgo a Mozzano, ma ad oggi non ha ancora assunto le due lavoratrici aventi diritto che da oltre sei anni svolgono la prestazione lavorativa nell'appalto.

domenica, 23 gennaio 2022, 12:36

Bertieri Yamila consigliere comunale in opposizione a Borgo a Mozzano con il gruppo Orgoglio Comune, pone una nuova riflessione sulla questione strada che da Borgo a Mozzano conduce ad Oneta via Tombeto

sabato, 22 gennaio 2022, 21:35

Lutto nella comunità di Diecimo e in tutto il comune per la scomparsa di Raffaello Simonetti. L’uomo era molto conosciuto ed apprezzato per il grande impegno profuso per il proprio paese, che lo aveva visto più volte volontario in varie iniziative locali