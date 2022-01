Borgo a Mozzano



La fortuna bacia Valdottavo: vinti 20 mila euro alla Lotteria Italia

venerdì, 7 gennaio 2022, 16:56

di simone pierotti

In qualche abitazione della Valle del Serchio, probabilmente, ieri sera sarà stata stappata una bottiglia di spumante… pregiato o almeno vogliamo immaginare sia stata questa la reazione del fortunato possessore del biglietto della Lotteria Italia che si è aggiudicato uno dei premi di terza categoria, pari a 20.000 euro.

Il biglietto della serie P 067130, per la precisione, è stato venduto a Valdottavo, frazione di Borgo a Mozzano, presso la centralissima cartoleria edicola Darma, gestita dalla signora Darma Tonarelli, dal figlio Fabio Radini, insieme alla commessa Morena. Una vittoria che ha colto di sorpresa … perfino il titolare dell’esercizio che, questa mattina, non aveva ancora controllato le matrici dei biglietti venduti.

“Non avevo letto che un biglietto vincente era stato venduto nel nostro comune – ci racconta il signor Radini – quindi la vostra telefonata mi ha preso alla sprovvista. Appena ho potuto verificare, ho potuto confermare che il biglietto vincitore era stato acquistato presso il nostro negozio”.

Le faccio le consuete domande di rito in queste occasioni: ha idea di chi potrebbe avere vinto? “La risposta non può che essere la solita, naturalmente non lo sappiamo. Immagino abbia vinto un abitante della zona dato che il negozio si trova in mezzo al paese e non su una strada di passaggio, al di là di chi vive nelle altre frazioni sopra Valdottavo”.

Quanti biglietti della Lotteria Italia avete venduto? “Di preciso non so, non ho una statistica precisa, direi diverse decine, tanti ma non tantissimi. Sono molti i giochi rispetto al passato e i biglietti della Lotteria sono stati superati, per esempio, dai Gratta e Vinci, dal Superenalotto e altri”.

Non è la prima volta che i clienti della cartoleria Darma vengono baciati dalla dea bendata dato che si tratta della quinta vittoria di una certa consistenza. Nei primi anni 2000 erano stati vinti 21.500 euro al Superenalotto, c’era poi stata una vincita da 7mila euro al “Win for life”. Più recentemente, nel 2012 erano stati vinti 10mila euro al Gratta e Vinci ma la vincita che più ha fatto parlare in zona è stata quella da 100mila euro del 2017, sempre al Gratta e Vinci. Da oggi “Darma” ha anche un fortunato vincitore alla Lotteria Italia.