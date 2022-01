L’amministrazione celebra il Giorno della Memoria nel ricordo di Dante e Davide

Altri articoli in Borgo a Mozzano

giovedì, 27 gennaio 2022, 14:18

Dopo il successo di adesioni e di pubblico per la data di gennaio, torna il Mercatino del riuso "...di mano in mano" con due appuntamenti per i mesi di febbraio e marzo

giovedì, 27 gennaio 2022, 11:57

L’aumento indiscriminato, a livello mondiale, dei prezzi di materie prime fondamentali sta condizionando il costo della vita e colpendo, in questi mesi, famiglie e imprese in un periodo già difficile. Un’emergenza della quale le istituzioni e la politica si stanno occupando ma, a quanto pare, non basta

giovedì, 27 gennaio 2022, 08:35

Così i consiglieri di "Orgoglio Comune" Lorenzo Bertolacci, Yamila Bertieri, Enza Brunini e Indro Marchi, che tornano nuovamente a trattare il tema delle scuole a Borgo a Mozzano

mercoledì, 26 gennaio 2022, 12:40

Il primo cittadino del comune di Borgo a Mozzano, Patrizio Andreuccetti, chiarisce la situazione delle due lavoratrici della biblioteca comunale

mercoledì, 26 gennaio 2022, 10:53

Nuovo servizio sul territorio della Mediavalle per i cittadini grazie alla Misericordia di Borgo a Mozzano che aderisce alla convenzione con la Rete Ambulatoriale delle Misericordie (R.A.M.I.) e con Usl Nord Ovest Toscana e, da mercoledì 26 gennaio, apre un nuovo centro “drive – trough” per fare i tamponi di...

martedì, 25 gennaio 2022, 19:17

La pandemia ha condizionato e limitato la vita sociale ma la Misericordia di Borgo a Mozzano, se pure in forma limitata e nel rispetto di tutte le prescrizioni, non rinuncia alla propria memoria e a celebrare i momenti importanti