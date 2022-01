Borgo a Mozzano



L’aumento dei costi energetici colpisce pesantemente anche il terzo settore

giovedì, 27 gennaio 2022, 11:57

L’aumento indiscriminato, a livello mondiale, dei prezzi di materie prime fondamentali sta condizionando il costo della vita e colpendo, in questi mesi, famiglie e imprese in un periodo già difficile. Un’emergenza della quale le istituzioni e la politica si stanno occupando ma, a quanto pare, non basta. Da Borgo a Mozzano parte il grido di allarme della locale Misericordia ma accumuna un po' tutto il terzo settore.



E’ lo stesso Governatore Gabriele Brunini a rappresentare la realtà, dati alla mano: “Gli aumenti del costo del gas sono assolutamente insostenibili. Il confronto tra le fatture del metano, servizio gestito da Gesam Gas e Luce, dei mesi di dicembre 2020 e quello di dicembre 2012 è evidente e desolante”. Per l’utenza della RSA Convento di S. Francesco, l’apprezzata struttura della Misericordia che ospita 47 anziani, la bolletta del dicembre 2020 aveva un importo di 4.803€, per un consumo di 9.920 m3, con un costo a m3, per spesa materia gas naturale + iva di 0,36€; la bolletta 2021, per un consumo di 10380 m3 ha invece un importo di 8.395€, con una incidenza a m3 di 0,71€. Anche per la sede della Misericordia, in via S. Francesco 1, dove è attivo il servizio di emergenza 118, con l’ambulanza medicalizzata, la sede dei volontari e gli ambulatori medici, a parità di consumi la bolletta Gesam Gas del dicembre 2021 ha un importo di 2.607€ rispetto ai 1.634€ del 2020; con la bella sorpresa che il costo standard a m3 è passato da 0,40€ a 0,77€. Vanificato il calo dell’aliquota iva, disposta dal Governo nel corso del 2021 dal 22% al 5%.



Il Governatore Brunini lancia un appello direttamente alla Federazione Regionale delle Misericordie e alla Confederazione Nazionale perché intervengano immediatamente sulle autorità di Governo per fronteggiare la situazione di grande preoccupazione: “Non è possibile che una bolla speculativa che si muove a livello mondiale mandi in pesante crisi famiglie, imprese e opere assistenziali come la nostra. L’aumento spropositato delle bollette del gas metano è solo l’inizio, perché analoghi aumenti eccezionali si sono già verificati per l’energia elettrica e la benzina”.

Tra l’altro, come sottolinea il Governatore, la struttura assistenziale che ha sede al Convento cerca ancora di calmierare il costo delle rette di degenza degli anziani ospiti, rispetto alle tariffe giornaliere praticate da tante altre strutture similari. Ma i tempi non giocano certo a favore di chi si impegna nell’aiuto al prossimo bisognoso.