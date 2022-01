Borgo a Mozzano



Nuovo drive-through per fare i tamponi in convenzione Usl grazie alla Misericordia

mercoledì, 26 gennaio 2022, 10:53

Nuovo servizio sul territorio della Mediavalle per i cittadini grazie alla Misericordia di Borgo a Mozzano che aderisce alla convenzione con la Rete Ambulatoriale delle Misericordie (R.A.M.I.) e con Usl Nord Ovest Toscana e, da mercoledì 26 gennaio, apre un nuovo centro “drive – trough” per fare i tamponi di fronte alla sede storica di via Roma.

Il servizio sarà accessibile al cittadino tramite prenotazione con impegnativa medica sul portale della Regione Toscana e sarà, naturalmente, a carico del servizio sanitario.

Si aggiunge un nuovo tassello in questo periodo complicato nella lotta al covid, sulla scia di quelli già offerti, partiti nel 2020 con una prima fase, che potremmo definire “pionieristica”, nel 2020, con il servizio tamponi in collaborazione con i medici di famiglia, nel piazzale della stazione ferroviaria; una seconda fase, con il servizio di tamponi a pagamento, al prezzo calmierato di 15 euro, presso la sede della Confraternita, per due giorni alla settimana. Adesso, il nuovo servizio con i tamponi in convenzione USL prenotabili tramite portale regionale per i giorni di lunedì, mercoledì e venerdì, con orario dalle 9 alle 11. Nwi giorni di martedì e giovedì si potranno prenotare i tamponi a pagamento, come fino ad oggi.

Il servizio dei tamponi si affianca alla forte politica di prevenzione portata avanti dalla Misericordia sia tra i volontari che il personale e i pazienti del Centro Accoglienza Anziani, con risultati ad oggi concreti e positivi. La lotta al covid non si limita a quanto esposto, dato che a breve ripartirà la campagna vaccinale, con la probabile organizzazione, presso le strutture della Misericordia borghigiana, di un nuovo hub vaccinale.