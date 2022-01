Rapina in villa: malvivente minaccia donna con un coltello

Altri articoli in Borgo a Mozzano

venerdì, 14 gennaio 2022, 10:25

Ammonta a 4 mila euro il fondo stanziato dal comune di Borgo a Mozzano per dare nuovo slancio alle associazioni di promozione sociale, culturali, ai circoli e comitati paesani e alle società e associazioni sportive attive sul territorio

giovedì, 13 gennaio 2022, 14:23

Disagi al traffico questa mattina, intorno alle 13, alla rotatoria di Valdottavo, per un camion con rimorchio, diretto alla Mondialcarta di Diecimo, che si è ribaltato per cause ancora tutte da accertare. In ospedale l'autista. Traffico congestionato. Foto

giovedì, 13 gennaio 2022, 12:45

È stato pubblicato il bando per sostituire le vecchie caldaie o gli impianti di riscaldamento obsoleti: i fondi, 12 mila euro, sono stati stanziati dalla Regione Toscana e rientrano nelle misure per il miglioramento della qualità dell'aria e l'efficientamento energetico domestico

mercoledì, 12 gennaio 2022, 14:44

Il nuovo anno per Borgo a Mozzano è cominciato con l'apertura del cantiere per la realizzazione della nuova viabilità di accesso alla frazione di Anchiano, un intervento che i cittadini attendono da almeno 40 anni

sabato, 8 gennaio 2022, 16:11

Il piccolo Tommaso Suffredini, che non aveva ancora compiuto 5 anni, è scomparso quest’oggi. Nella sua breve esistenza, aveva affrontato tante difficoltà, supportato dai genitori Simone e Mariella, e dai loro familiari

venerdì, 7 gennaio 2022, 16:56

Il biglietto della serie P 067130, per la precisione, è stato venduto a Valdottavo, frazione di Borgo a Mozzano, presso la centralissima cartoleria edicola Darma, gestita dalla signora Darma Tonarelli, dal figlio Fabio Radini, insieme alla commessa Morena