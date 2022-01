Rinviata la presentazione dello studio "Aria di ricerca in Valle del Serchio"

Altri articoli in Borgo a Mozzano

mercoledì, 19 gennaio 2022, 09:12

Yamila Bertieri, consigliere comunale in opposizione a Borgo a Mozzano, molto attenta e presente sul territorio, ancora una volta torna a segnalare un disagio per i cittadini che, conttatandola, le hanno espresso diversi malumori per la la situazione creatasi a causa della chiusura della strada comunale da Oneta a Borgo...

martedì, 18 gennaio 2022, 12:28

Le famiglie residenti nel comune di Borgo a Mozzano con figli minori disabili gravi hanno tempo fino al 30 giugno 2022 per presentare la domanda per accedere ai fondi messi a disposizione dalla Regione Toscana

sabato, 15 gennaio 2022, 14:34

Al via il progetto "InBorgo", che porterà il comune di Borgo a Mozzano ad avere un sito e una webapp dedicati alla valorizzazione turistico-culturale, economica e aggregativa del territorio borghigiano

venerdì, 14 gennaio 2022, 15:51

Brutto episodio, accaduto nella notte tra mercoledì 12 e giovedì 13 gennaio in una località nei pressi di Cerreto, frazione poco distante dal capoluogo

venerdì, 14 gennaio 2022, 10:25

Ammonta a 4 mila euro il fondo stanziato dal comune di Borgo a Mozzano per dare nuovo slancio alle associazioni di promozione sociale, culturali, ai circoli e comitati paesani e alle società e associazioni sportive attive sul territorio

giovedì, 13 gennaio 2022, 14:23

Disagi al traffico questa mattina, intorno alle 13, alla rotatoria di Valdottavo, per un camion con rimorchio, diretto alla Mondialcarta di Diecimo, che si è ribaltato per cause ancora tutte da accertare. In ospedale l'autista. Traffico congestionato. Foto