Borgo a Mozzano



Tante opportunità per i giovani alla Misericordia grazie al servizio civile

domenica, 2 gennaio 2021, 18:54

Si avvicina la scadenza per la presentazione delle domande per effettuare il Servizio Civile ed un invito ai giovani arriva dalla Confraternita della Misericordia di Borgo a Mozzano che ha disponibili molti posti, su vari progetti, così che i giovani potranno scegliere le attività più adatte alle loro performance e alle loro aspirazioni. In tutte le attività ci sono occasioni formative e tutte offrono l'occasione di praticare il bene e l'aiuto al prossimo.

I progetti riguardano sia il servizio sulle ambulanze o i trasporti sociali, sia il sostegno ai disabili, l'agricoltura sociale, l'educazione dei ragazzi o la presenza nella RSA, per essere di supporto all'animazione degli anziani ospiti. Alcuni posti interessano anche la Sezione della Misericordia della Val di Turrite, a sostegno delle attività svolte nel territorio di Fabbriche di Vergemoli ed in tutta la Val di Turrite, compresa la frazione di Palagnana nel Comune di Stazzema.

Quest'anno per la prima volta la Misericordia di Borgo a Mozzano offre la possibilità di svolgere servizio civile in un progetto che si chiama "giovani con l'infanzia e l'adolescenza", che si articolerà in esperienze di doposcuola e di presenza nella Biblioteca San Francesco del convento di Borgo a Mozzano, sede della RSA.

I progetti di servizio civile universale sono rivolti ai giovani da 18 anni a 28 anni compiuti, hanno la durata di 12 mesi e sono articolati su 25 ore settimanali. I giovani che verranno selezionati avranno un compenso mensile, per dodici mesi, di €444,30.

Le domande dovranno pervenire entro il 26 gennaio 2022 e dovranno essere compilate dagli interessati in modalità online. Per evitare problemi o errori nella compilazione e nell'invio, la Misericordia mette a disposizione i propri uffici, a cui ci si potrà rivolgere per ogni utile informazione e per essere aiutati nella compilazione delle domande. Informazioni possono essere richieste a info@misericordiaborgo.org o al n. 3483011754.