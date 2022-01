Ultimi giorni per le iscrizioni al servizio civile

Altri articoli in Borgo a Mozzano

martedì, 25 gennaio 2022, 16:25

Esercitare la Memoria per non ripetere gli errori del passato. Questo il senso delle celebrazioni che l'amministrazione comunale di Borgo a Mozzano ha organizzato in occasione del 27 gennaio

martedì, 25 gennaio 2022, 12:01

La cooperativa “Le Macchine Celibi di Bologna”, dopo un ricorso al TAR, si è aggiudicata la gestione dei servizi della biblioteca comunale di Borgo a Mozzano, ma ad oggi non ha ancora assunto le due lavoratrici aventi diritto che da oltre sei anni svolgono la prestazione lavorativa nell'appalto.

domenica, 23 gennaio 2022, 12:36

Bertieri Yamila consigliere comunale in opposizione a Borgo a Mozzano con il gruppo Orgoglio Comune, pone una nuova riflessione sulla questione strada che da Borgo a Mozzano conduce ad Oneta via Tombeto

sabato, 22 gennaio 2022, 21:35

Lutto nella comunità di Diecimo e in tutto il comune per la scomparsa di Raffaello Simonetti. L’uomo era molto conosciuto ed apprezzato per il grande impegno profuso per il proprio paese, che lo aveva visto più volte volontario in varie iniziative locali

sabato, 22 gennaio 2022, 12:28

Ad annunciarlo è il sindaco Patrizio Andreuccetti: il progetto definitivo che prevede la risoluzione del movimento franoso (che da fine dicembre chiude la via di accesso alla frazione) e il successivo allargamento della carreggiata, infatti, è stato approvato dalla giunta per un importo totale di 150mila euro

giovedì, 20 gennaio 2022, 11:12

"Aria di ricerca in Valle del Serchio": rimandata la presentazione in programma venerdì 21 gennaio, alle 21, nella Sala delle feste a Borgo a Mozzano. A causa dell'attuale situazione sanitaria, infatti, l'amministrazione comunale ha preferito rimandare l'evento in via precauzionale