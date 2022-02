Borgo a Mozzano



Bertieri: "Strada di Oneta, mettere subito in sicurezza il tratto a rischio frana"

mercoledì, 2 febbraio 2022, 08:38

Il consigliere di minoranza Yamila Bertieri, che per prima ha sollevato la questione della chiusura della strada comunale Borgo a Mozzano – Oneta (via Tombeto), torna sull'argomento dopo i chiarimenti e le informative fornite dall'amministrazione comunale.



"Che si pensi ad un ampliamento della strada con un innegabile miglioramento della viabilità - esordisce - è senz'altro un'azione buona ed opportuna". Bertieri d'altronde è sempre stata molto attenta alle varie questioni del territorio, soprattutto a quelle riguardanti le vie di comunicazione che, in effetti, da un anno, se non oltre, a questa parte, hanno sempre più coinvolto il territorio, si pensi alla statale del Brennero, alla provinciale SP20 e a quelle comunali che collegano le varie frazioni interessate a frane o a smottamenti.



"Gli abitanti di Oneta - prosegue Bertieri - sono ormai da tempo costretti a sopportare tempi assai più lunghi, dovendo percorrere la strada "panoramica" rispetto alla celere viabilità che passa da Tombeto e soprattutto sono costretti a maggiori spese di carburante visto i tempi di grossi aumenti ma, soprattutto, di difficoltà economiche per le famiglie. Per questo vorrei invitare l'ufficio tecnico a valutare le possibilità di una rapida messa in sicurezza del breve tratto a rischio frana, anche con un intervento di "somma urgenza", rimandando a quando saranno concluse le procedure di progettazione e burocratiche per il lavoro definitivo e le procedure per l'assunzione dei mutui".



"Credo che la cosa potrebbe essere senz'altro possibile, ma più che altro opportuna - conclude - e penso anche che questo sarebbe il volere e l'attesa degli abitanti di Oneta e del Comitato Paesano".